Vandali contro il pulmino dei baby calciatori della Bobbiese. “Non c’è vergogna”

Mai l’usd Bobbiese avrebbe pensato che ad essere preso di mira dai vandali sarebbe stato questa volta il pulmino usato dalla società per portare i piccoli calciatori del settore giovanile a giocare. Invece è andata proprio così. L’amara sorpresa al campo sportivo: il vetro posteriore è andato completamente in frantumi e anche il portellone è stato danneggiato dai sassi. “Il nostro rammarico non riguarda solo il valore economico ma anche la maleducazione e l’inciviltà che si continuano a manifestare”, spiegano dalla società. L’elenco: il campo sintetico (che sarà rifatto a breve) trattato come discarica ad esempio, e altri episodi. Ci sono le telecamere però. “Individueremo i responsabili. Speriamo che certi episodi spiacevoli non accadano più”. Già in consiglio comunale, di recente, si era parlato con preoccupazione dei crescenti episodi di vandalismo: estintori svuotati contro le auto, giochi ai parchi divelti, danneggiamenti.

