Da un’azienda piacentina l’aiuto agli alpini: Laminati Cavanna dona una motosega

Da un’azienda piacentina arriva l’aiuto agli alpini. Nello specifico è la Laminati Cavanna dell’imprenditrice Anna Paola Cavanna ad avere deciso di donare una motosega alla sezione provinciale degli Alpini: la consegna si è svolta qualche giorno fa. È la stessa Cavanna a segnalarlo: “Alcuni mesi fa gli alpini della nostra sezione provinciale avevano subito un odioso furto di attrezzature direttamente trafugate dalla loro sede – spiega – in rappresentanza di un’azienda attiva sul territorio piacentino mi è sembrato giusto, direi doveroso, fare questa donazione a una associazione che si prodiga sempre in caso di emergenze”. Come si diceva, la consegna del macchinario si è svolta alla presenza di una rappresentanza dell’Associazione nazionale Alpini Sezione provinciale di Piacenza.

