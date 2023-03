Ipotesi di gestori da Farini per il bar ostello di Coli. Il sindaco: “Aprirà a giugno”

Il sindaco Renato Torre ne è sicuro e lo annuncia all’assemblea pubblica in sala consiliare. Il bar di Coli, chiuso dal 2021, sarà riaperto il primo giugno, fino al 31 agosto. L’ostello sarà invece aperto tutto l’anno. La cooperativa sociale cui ha fatto riferimento il sindaco in assemblea è la “Magnifica” di Farini: “Siamo ancora in fase di dialogo, ci sono alcuni elementi ovviamente da chiarire e vogliamo definire”, spiegano i referenti. “Di certo il nostro progetto crediamo possa essere interessante per la comunità”. Molti tra i presenti hanno sottolineato: “Un bar in un piccolo paese a volte conta più del medico”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’