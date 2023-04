Ragazzi delle Medie alla scoperta del Po: “Un grande vecchio abbandonato”

Un gruppo di alunni delle scuole medie di Castel San Giovanni è andato alla scoperta del Grande Fiume: il Po. I ragazzi sono quelli che hanno aderito al progetto PoGrande-Riserva Mab Unesco, per la valorizzazione del tratto medio padano del fiume Po. Ad accoglierli sull’argine hanno trovato, tra gli altri, Giovanni Repetti, memoria storica del Grande Fiume che da sessant’anni vive lungo l’argine e ne conosce ogni segreto. “Proprio perché mi ricordo di come era un tempo – dice Giovanni Repetti – oggi mi fa male vederlo così, ridotto come un grande vecchio abbandonato”. “Qui trent’anni fa si pescavano quintali di storioni, lucci, carpe. Adesso ci sono solo siluri enormi”. Al sindaco Lucia Fontana e all’assessore all’istruzione Federica Ferrari, gli alunni consegneranno nei prossimi giorni una proposta per la valorizzazione della radura erbosa che si trova in riva al Po, di fronte allo Chalet del Gallo. “Stiamo pensando a qualche pannello turistico, oppure a qualche seduta per invitare le persone a sostare in questo posto” – spiegano le insegnanti Elena Antoniotti e Camilla Cesena.

