Tra emozioni e storia. Iniziato il viaggio della memoria dei 50 studenti piacentini

C’è chi si aspetta di crescere, chi di allenare la memoria. Chi di capirne di più di una pagina di storia forse meno praticata come è quella della Resistenza tedesca e chi invece ha paura di “piangere tanto”. A neppure vent’anni partire per un Viaggio della memoria di quelli organizzati dall’Isrec (Istituto di storia contemporanea) di Piacenza può – e quasi sempre è – rivelarsi carico di attese.

Lo è senza dubbio anche per questo gruppo di cinquanta studenti delle scuole superiori di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola che proprio ieri sono arrivati in Germania: un viaggio, il loro, iniziato venerdì sera davanti al Cheope con i saluti e gli incoraggiamenti del presidente dell’Isrec Pier Luigi Bersani e del direttivo dell’Istituto.

“I Viaggi della memoria sono sempre importanti – spiega Bersani rivolgendosi ai ragazzi in partenza – questo in particolare lo è perché mette al centro l’importanza della libertà di pensiero e di parola andando a visitare i luoghi, come il campo di Oranienburg-Sachsenhausen, nei quali fin dall’inizio vennero destinati gli oppositori politici al regime”.

Nella prima giornata – densissima – del Viaggio della Memoria guidato dal docente referente dell’Isrec Nicola Montenz i gli studenti sono approdati nella piccola cittadina di Potsdam e al castello di Sanssouci fatto erigere da Federico II il Grande in pochissimo tempo a metà Settecento. Di questa prima giornata però restano le parole dei ragazzi: le loro aspettative, un ragionare su un maggiore bisogno di fare memoria camminando nei luoghi della storia, mettendoci i loro corpi, guardandoli con i loro occhi, riflettendo sul passato per capire qualcosa di più del presente.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’