Alpini, i nuovi vicepresidenti sono Forlini e Mantova. In carica tre anni

Dopo che l’assemblea dei delegati, lo scorso 4 marzo a Ziano, ha eletto Gianluca Gazzola nuovo presidente della sezione alpini di Piacenza, ora tocca ai due “numeri 2”. Il presidente e il consiglio direttivo sezionale nei giorni scorsi hanno designato, come nuovi vice presidenti, Antonio Mantova e Pierluigi Forlini. Quest’ultimo, Forlini, è già stato vice presidente sezionale dal 2013 sino a tre anni fa, è consigliere per l’Alta Valtidone e capogruppo di Borgonovo. Mantova, consigliere per la Bassa Valtidone è invece capogruppo di Agazzano, dove si è tenuta l’ultima Festa Granda. Rimarranno in carica tre anni.

