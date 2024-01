“Marcia dell’ultima notte”: gli alpini ricordano i Caduti della ritirata di Russia

Duecento i treni partiti per trasportare il Corpo di Armata alpino in Russia, 17 quelli tornati. Un’immagine drammatica in grado di rappresentare il sacrificio delle Penne Nere nella ritirata di Russia. Per ricordare i Caduti, la sezione alpini di Cremona-Mantova organizza a Pizzighettone la “Marcia dell’ultima notte”, giunta alla settima edizione. Un evento al quale partecipa anche la Sezione alpini di Piacenza con una delegazione. Prima della partenza, l’Arena Daturi ha ospitato una breve cerimonia. “L’alzabandiera dà il via a tutti gli appuntamenti che ci portano alla commemorazione della battaglia di Nikolaiewka in programma il 28 gennaio a Vigolzone” ha spiegato il presidente sezionale Gian Luca Gazzola. All’arena Daturi, sabato 13 gennaio, erano presenti anche il viceprefetto aggiunto Claudio Giordano e l’assessore comunale Matteo Bongiorni. Oltre agli appuntamenti istituzionali, il 2024 delle Penne nere piacentine sarà caratterizzato anche dalla Marcia di regolarità in montagna, gara nazionale che il nostro territorio ospiterà per la prima volta. L’evento è in programma a Pianello l’8 e 9 giugno. Confermato anche quest’anno il Campo scuola per i più giovani.