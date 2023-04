Incendio in un cortile di via Pastore, le fiamme si estendono al piano superiore

Un incendio si è sviluppato nella giornata di martedì 4 aprile in un cortile di via Pastore a Piacenza. Ancora ignote le cause. Le fiamme sono partite da uno scooter parcheggiato fuori da un box, estendendosi al balcone del piano sovrastante, incendiando i materiali che vi erano appoggiati e annerendo la facciata. Danneggiate anche due auto e il portone del box. L’appartamento non ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento da parte della polizia le cause che hanno provocato l’incendio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà