Prefabbricato avvolto dalle fiamme, all’interno un corpo senza vita

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato all’interno di una casetta prefabbricata in un’area di pertinenza della casa di riposo “Vittorio Emanuele”, in via Tramello. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, intervenuti nella tarda serata di martedì per un incendio che aveva avvolto la piccola abitazione. Accanto al cadavere carbonizzato anche quello di un cane senza vita.

Sul posto per gli accertamenti i carabinieri. Tra le probabili cause del rogo, il corto circuito di un elettrodomestico: un cittadino che passeggiava lungo il viale alberato a lato della carreggiata stradale ha visto le fiamme scaturire da un condizionato esterno e ha dato subito l’allarme, chiamando i soccorsi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà