Nel 2018 dirottarono la sua pensione su un altro conto: “La sto ancora aspettando”

“A cinque anni di distanza sto ancora aspettando che mi restituiscano i miei soldi”.

Il piacentino Massimo Gasperini ha 77 anni e nell’agosto del 2018 era stato vittima di una truffa. Qualcuno aveva falsificato la sua firma e aveva fatto dirottare la sua pensione su un altro conto. Da quel momento è nata una querelle tra Gasperini e l’Inps, che a suo dire sarebbe stata colpevole di non aver controllato l’autenticità della sua firma (falsificata) sui documenti prima di disporne il trasferimento. Scoperta la truffa, l’Inps ha ricominciato a versargli regolarmente la pensione “ma da cinque anni – dice il pensionato – sto aspettando 1.400 euro di cui l’Inps non vuole rispondere. Ho scritto a tutti i direttori, mi sono piazzato davanti alla loro porta e da tutti ho ricevuto come risposta un assordante silenzio”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’