“Melanoma, terzo tumore più frequente fra gli over 50”. Focus a “Star bene”

È il terzo tumore più frequente fra gli over 50. È il melanoma e non a caso se ne è parlato durante la nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà dedicata alla salute e condotta dalla giornalista Marzia Foletti.

Ospiti in studio sono stati Massimo Gasperini, responsabile di Dermatologia dell’ospedale di Piacenza, il paziente Luigi Colla e Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione.

“Il tumore cutaneo è quello in assoluto più comune fra tutti i tipi di tumore – spiega Gasperini – nella maggioranza dei casi non ha una diagnosi infausta e si risolve. Ma ce ne sono diversi tipi, anche se le categorie principali sono due: il melanoma è quello più noto anche se rappresenta il 5 per cento di tutti i tumori cutanei anche se l’incidenza è in aumento. Poi ci sono i sarcomi, i linfomi cutanei e altri tipi più rari che derivano dalle cellule nervose”.

Al centro della puntata anche la testimonianza di Colla, colpito da un tumore della pelle nel 2001: “Casualmente ho deciso, dopo aver sentito un prurito strano alla spalla, ho chiamato Dermatologia per chiedere una visita: da lì è nato tutto il percorso, in tre giorni sono stato visitato, in dieci operato e dopo l’esame istologico è venuto fuori che era un melanoma. Ma era stato preso in tempo. Mi reputo fortunato perché non ho dovuto fare chemio o radioterapia”.

“Sicuramente è importante farsi visitare dai dermatologi e poi occorre capire quanto si può essere più a rischio – conclude Cavanna – i danni dei raggi ultravioletti si manifestano lentamente”.

