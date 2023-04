Deiezioni dei cani, ordinanza del sindaco a Fiorenzuola: multe fino a 500 euro

Il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, ha emesso un’ordinanza in merito all’osservanza delle norme per la pulizia e il decoro urbano nella conduzione dei cani sul territorio comunale.

Il testo del documento impone a tutti i proprietari, possessori o detentori di cani – anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione – di diluire

immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade, piazze pubblici o di uso pubblico, utilizzando bottigliette o contenitori d’acqua. L’ordinanza prescrive inoltre l’obbligo di evitare che i cani possano sporcare i beni di proprietà di terzi – come muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i veicoli parcheggiati sulla pubblica via – intervenendo anche preventivamente, nel pieno rispetto del benessere animale, e provvedendo comunque a diluire immediatamente le eventuali deiezioni liquide prodotte.

In caso di inosservanza delle normative previste nell’ordinanza, è prevista una sanzione a carico dei trasgressori, di importo variabile tra 25 e 500 euro: i relativi controlli saranno assicurati dal corpo di Polizia Municipale di Fiorenzuola d’Arda, e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

“Quello della mancata pulizia dalle deiezioni dei cani è un problema di carattere igienico e sanitario”, ha commentato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi. “Purtroppo, la noncuranza con cui le deiezioni non vengono adeguatamente rimosse dai loro detentori pregiudica la pulizia e il decoro pubblico, oltre a provocare il rilascio di odori sgradevoli e persistenti, soprattutto nei periodi estivi o di scarse precipitazioni come quello che stiamo affrontando: questa ordinanza è mirata pertanto a garantire la cura e il rispetto del territorio urbano, unitamente alla pulizia, all’igiene e alla sicurezza nelle aree pubbliche”. A tal proposito, nelle scorse ore è intanto stato eseguito un intervento di pulizia delle vie del centro della città.