Il Comune cerca 42 figure a tempo indeterminato: il 27 aprile il termine per iscriversi

E’ il 27 aprile il termine entro cui è possibile candidarsi per i tre concorsi pubblici emanati dal Comune di Piacenza, mirati all’assunzione di 42 nuove figure professionali a tempo indeterminato.

Per i 20 operatori amministrativo-contabili con inquadramento di categoria D–area funzionari ed elevata qualificazione, sono state sinora inoltrate 77 domande, mentre la procedura è ancora in corso per altre 145.

Per gli 11 operatori tecnici, con inquadramento di categoria D–area funzionari ed elevata qualificazione, 12 le domande di cui è stato completato al momento l’inoltro, 49 le pratiche in corso.

Per gli 11 addetti tecnici, con inquadramento di categoria C–area Istruttori, sono 37 le domande sinora inoltrate, 132 quelle in corso.

I testi completo degli avvisi, con i requisiti di ammissione necessari per accedere a ciascun concorso, sono pubblicati sul sito del Comune.