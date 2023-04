Una lama di luce corre da una parte all’altra, lì dove spesso la luce elettrica non era mai arrivata. Così le sale del castello di Calendasco si fanno belle dopo il maxi intervento di recupero e restauro e per farle risaltare ancora di più arrivano le luci di design del piacentino Davide Groppi: in questi giorni, si sta completando la posa dell’illuminazione all’interno del maniero che servirà a “vestire” di fascino l’intero complesso nelle ore serali e notturne.

L’amministrazione comunale e i progettisti hanno scelto una firma prestigiosa per valorizzare il loro bene culturale più grande, i cui lavori di recupero sono quasi terminati. L’illuminazione è già stata completata nei due saloni principali del castello, quello al piano terra e quello al primo piano: nel primo caso sono state montate due strisce sospese di luci a led rivolte al soffitto e in grado di rischiarare indirettamente l’ambiente mentre al piano superiore, dove esiste un pregevole soffitto ligneo a cassettoni, si è dovuto ricorrere a tre “fili” di luce. Un intervento moderno, minimale e poco invasivo al tempo stesso, così come prescrivono le indicazioni più recenti sulla valorizzazione dei beni culturali.

