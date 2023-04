Musp, non solo robotica. Chiara Cimino: “Fondi e sostenibilità aziendale”

Tecnopolo e laboratorio Musp non significa solamente lavori di alta precisione meccanica, robotica e scansioni 3D. C’è anche spazio per l’analisi e la ricerca di finanziamenti, oltre che l’obiettivo sostenibilità aziendale. E’ quello di cuoi si occupa Chiara Cimino, ingegnere in automazione, che dopo il dottorato è approdata al laboratorio.

Un connubio, quello tra tecnologia ed economia, che mette insieme matematica e logica.

L’INTERVISTA DI MARCO MOLINARI