Riapre la chiesa di Pigazzano. Terrazza ormai ultimata e altri lavori a settembre

I lavori per mettere in sicurezza la terrazza di Pigazzano, chiusa per instabilità dal 2015, sono quasi ultimati. Mancano infatti solo la nuova pavimentazione e la balaustra, che saranno installate a settembre. Intanto, la chiesa di Santa Maria Assunta è stata riaperta, creando un passaggio adeguato e mettendo una pavimentazione provvisoria. In prospettiva ci sono già anche altri lavori per restaurare completamente questo gioiello del territorio travese, voluti da Diocesi, Comune di Travo, Soprintendenza. La messa sarà celebrata qui il 23 aprile.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’