“Un passo dopo l’altro”: ripartono i gruppi di cammino per anziani

Ripartono da lunedì 17 aprile, grazie alla collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (Csi), i gruppi di cammino del Comune di Piacenza, l’iniziativa che consente alle persone anziane e agli adulti in condizione di fragilità di camminare in compagnia, socializzando e facendo movimento e attività motoria all’aria aperta. Il progetto, ribattezzato “Un passo dopo l’altro”, prevede l’organizzazione di sei gruppi di cammino, composti da persone residenti a Piacenza che abbiano compiuto 65 anni di età o adulti di età inferiore ai 65 anni in condizione di fragilità. I gruppi di cammino verranno accompagnati attraverso la città da un insegnante di Scienze motorie che si occuperà di gestire l’attività. Per consentire la più ampia partecipazione all’iniziativa sono stati individuati diversi punti di ritrovo: il lunedì alle ore 9 e il mercoledì alle 16 presso il Parco Montecucco (via De Longe), il martedì alle 15 presso l’entrata di via Borghetto dei Giardini degli Orti di via Degani, mercoledì alle 15 presso il Palazzetto dello sport di via Alberici; il giovedì alle ore 9.30 presso l’entrata di via Gobetti del Parco della Galleana, il venerdì alle ore 15 presso l’ingresso di piazzale Milano del campo di via Daturi. Gli incontri avranno la durata di un’ora e mezza. Il progetto si concluderà, in un arco di tempo di 10 settimane, nel mese di giugno. L’attività motoria prevista si propone l’obiettivo di combattere la sedentarietà e l’isolamento dell’individuo, stimolare uno stile di vita attivo e valorizzare gli innumerevoli spunti culturali che la nostra città ci offre. Tutti i partecipanti alle attività proposte saranno tesserati al Centro Sportivo Italiano (e quindi coperti da polizza assicurativa) ma non sarà richiesto il pagamento di alcuna quota. L’iscrizione potrà essere fatta mandando una email con i propri dati a [email protected] oppure via sms o whatsapp al numero 335 447701. Sarà poi possibile iscriversi direttamente presso la sede del Csi di via Mutti 5 da martedì 11 a giovedì 13 aprile secondo i seguenti orari: martedì 11 aprile dalle ore 16 alle ore 18, mercoledì 12 aprile dalle 9 alle 11, giovedì 13 aprile dalle 16 alle 18. Per informazioni è inoltre possibile telefonare all’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza al numero 0523-492724.

“Oggi, giovedì 6 aprile – sottolinea l’assessora alle Politiche per la solidarietà e l’inclusione sociale, Nicoletta Corvi – ricorre la Giornata Mondiale dell’Attività fisica, istituita per ricordare a tutti l’importanza dello sport e del movimento, per migliorare il proprio stato di salute e mantenere una buona qualità di vita. Un’attività fisica adeguata ha innumerevoli benefici per tutte le fasce di età, non ultimi gli anziani. E l’obiettivo dell’iniziativa “Un passo dopo l’altro” è proprio quello di favorire l’attività motoria come strumento chiave di tutela della salute, valorizzandone nel contempo il ruolo sociale e aggregativo. I gruppi di cammino consentono infatti di fare esercizio fisico e allo stesso tempo di socializzare, il tutto all’aria aperta e seguiti da istruttori preparati”.