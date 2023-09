Colpo vincente con padel e tennis: 700 euro ad Armonia grazie al torneo del Csi

Padel e tennis a braccetto per sostenere la lotta contro il cancro. Il doppio torneo con la racchetta organizzato domenica scorsa dal Csi di Piacenza sui campi di San Giorgio ha permesso di raccogliere 700 euro a favore di Armonia, storica associazione che promuove la sensibilizzazione sul tumore al seno.

Successo, dunque, per l’iniziativa “Andiamo a rete con Armonia” nel Drago Sport Center, in collaborazione con l’Asd Valchero Valnure e con il patrocinio del Comune. “Una giornata dedicata allo sport e alla beneficenza”, come spiegato da Fabio Madia, responsabile Csi del padel. La manifestazione ha visto un torneo misto di padel e un torneo femminile doppio di tennis. Il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto ad Armonia, che si occupa di prevenzione sul cancro al seno da trent’anni. I fondi raccolti saranno utilizzati per migliorare la dotazione di ecografi nel Centro salute donna e per inserire una nuova figura professionale, ovvero un responsabile dei dati.

A San Giorgio si sono affrontate 12 coppie miste nel torneo di padel: nella categoria “silver” la coppia di Alessandra Rossetti e Matteo Galli ha avuto la meglio su Elisa Bolsi e Andrea Cattivelli, mentre la medaglia d’oro della fascia “gold” è andata a Massimo Longo e Isabella Stefanelli, che in finale hanno battuto Matteo Calandroni e Annamaria Manicardi. Il torneo triangolare di tennis è stato vinto da Anna Noli e Martina Lamberti. Ma il momento più importante della manifestazione è stato la consegna del maxi-assegno benefico ad Armonia, fondata nel 1992 grazie all’iniziativa di un gruppo di volontari che si è impegnato a creare una coscienza collettiva sul tumore al seno e a svolgere una fattiva attività nella lotta contro questa malattia.