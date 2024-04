Tennis, l’ex top ten mondiale Sànchez a Borgotrebbia: “Gambe e scambi profondi”

Tennis di alto livello al circolo di Borgotrebbia nel fine settimana del 13 e 14 aprile. L’ex numero 7 del mondo Emilio Sànchez, vincitore degli Internazionali d’Italia, è arrivato sui campi piacentini per condurre una due-giorni di sessioni d’allenamento aperte a circa 50 atleti del nostro territorio.

“Il tennis spagnolo si basa molto sul movimento delle gambe, che permette di ottenere più opzioni di tiri ed effetti – ha spiegato Sanchez – al mio tempo si giocava uno sport più lento, ora invece gli scambi sono forti e profondi”.

CHI È EMILIO SÀNCHEZ

Ex tennista spagnolo, Sànchez – ospite del Tc Borgotrebbia nel weekend – è stato uno specialista della terra rossa, vincendo per tre volte un torneo del Grande Slam nel doppio maschile. Ha preso parte alla squadra spagnola di Coppa Davis, anche come capitano per tre anni. In carriera ha vinto 65 tornei. Oggi è direttore della “Sànchez Academy” con sedi a Barcellona, Florida e Dubai.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: