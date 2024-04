Tennis Club Borgotrebbia, parte l’avventura in Serie B1: trasferta a Reggio Calabria

Parte l’avventura della squadra maschile del Tennis Club Borgotrebbia nel campionato di Serie B1. Il gruppo, capitanato dai tecnici piacentini Gianluca Beghi e Andrea Nociti, si appresta così ad affrontare la nuova avventura sportiva dopo la promozione ottenuta l’anno scorso, anche grazie al talento espresso da elementi di esperienza come Gergely Madarasz e dai ragazzi del vivaio. La prima giornata è in programma il 28 aprile in trasferta a Reggio Calabria contro il Tc Pharaon.

“Ci stiamo allenando con costanza e impegno per arrivare pronti” promettono i tennisti piacentini Luca Galazzetti e Alessandro Sartori. Oltre a loro, la squadra è formata da Gijs Brouwer, Peter Gojowczyk, Andrea Bolla, Liam Gavrielides, Gabriele Crivellaro, Lorenzo Frigerio, Giuseppe Schiavi, Federico Tassi e Francesco Mazzoni.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: