Fiamme e fumo dal tetto di una palazzina in via Castagna a Piacenza hanno allarmato il vicinato che ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri prontamente intervenuti hanno spento le fiamme. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso dalla polizia locale per consentire l’intervento.

