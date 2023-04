Controlli dei carabinieri in Val d’Arda: mazze da baseball, droga e patenti ritirate

Durante le festività pasquali intensificati i servizi di controllo del territorio con particolare riguardo alla rete stradale provinciale, ai locali pubblici e alle aree di abituale ritrovo di giovani. I carabinieri di Fiorenzuola infatti, oltre a effettuare specie nelle ore serali e notturne alcuni posti di controllo lungo le principali arterie stradali, hanno anche svolto alcuni servizi di prevenzione per evitare che vengano messi a segno reati contro il patrimonio.Sino a ieri, nella zona poco più di 80 i mezzi e circa 150 le persone controllate. Tre i giovani segnalati quali assuntori di droga, un automobilista di 41 anni denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e una patente ritirata. Questo è un primo bilancio del lavoro effettuato dalla compagnia di Fiorenzuola.

Ad Alseno, nei pressi del cimitero, due giovani di 30 e 36 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri della Stazione di Castell’Arquato mentre si stavano accingendo a consumare della droga. Addosso ad ognuno di loro i militari hanno trovato alcune dosi di eroina pronte per essere consumate. Sono stati entrambi segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.

Un operaio di 32anni, stavolta fermato e controllato dalla pattuglia della Stazione di Gropparello lungo la via Emilia vicino a Cadeo mentre era a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, subito sequestrati. Gli è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura è stata affidata a un conoscente. La pattuglia della Stazione di Villanova, lo stesso giorno sempre sulla via Emilia vicino a Cadeo è intervenuta a seguito di un diverbio per futili motivi tra due automobilisti, mentre si trovavano sui rispettivi mezzi.

Un impiegato di 41 anni è stato denunciato per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo infatti poco prima aveva minacciato con una mazza da baseball il conducente di un’altra auto e poi si era allontanato. I militari lo hanno rintracciato e fermato poco distante e nell’auto gli hanno trovato la mazza da baseball lunga circa 50 cm di cui non ha giustificato il possesso, che è stata sequestrata, mentre per il 41enne è scattata la denuncia.