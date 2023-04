Festa della Madonna del Popolo, messa e processione. 25 anni di Casa della Carità

Tradizionale festa della Madonna del Popolo domenica 16 aprile, festa della Divina Misericordia, a Piacenza.

Il vescovo, mons. Adriano Cevolotto, presiederà la messa in Cattedrale alle 17. Al termine si terrà la processione per le vie del centro città con la statua della Madonna del Popolo.

Nella ricorrenza verrà ricordato anche il 25° anniversario di apertura della Casa della Carità di via Vescovado, per il quale mercoledì 19 aprile – nel giorno esatto dell’inaugurazione avvenuta nel 1998 con il vescovo Monari – il vescovo celebrerà alle ore 19 la messa nel cortile di Palazzo vescovile.