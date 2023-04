Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, Piacenza è città del sì

Anche Piacenza è tra le #cittàdelSì, che in occasione della 26° Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti – che ricorre il 16 aprile – aderiscono all’appello congiunto di Anci, Ministero della Salute e Centro nazionale Trapianti per promuovere la scelta consapevole e la conoscenza di tutte le informazioni utili per contribuire, con un semplice gesto di solidarietà, a curare gravi patologie e salvare vite umane.

Come tanti altri primi cittadini italiani, anche il sindaco Katia Tarasconi ha prestato il suo volto alla campagna “Dichiara il tuo sì in Comune”, mirata a ricordare che tutte le persone maggiorenni possono esprimere facilmente il proprio consenso alla donazione degli organi al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità elettronica, rispondendo alla specifica domanda degli operatori dell’Anagrafe. La volontà dichiarata – sia essa positiva o negativa, con possibilità di modificarla in qualsiasi momento – non viene indicata sul documento di identità, ma confluisce direttamente nella banca dati ministeriale del Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24.

Anche sul sito del Comune di Piacenza sono in evidenza, in questi giorni, tali informazioni, sempre presenti nella sezione dedicata alle carte di identità, mentre presso la sede degli sportelli Quic in viale Beverora sono esposti i due manifesti che accompagnano gli hashtag #sceglididonare e #unSìinComune .