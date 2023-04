Piazza Cavalli, domenica il “Lions Day” con iniziative legate a salute e benessere

Scendere in piazza tra la gente, far sapere a tutti quanto è gratificante aiutare chi ne ha più bisogno e diffondere la cultura dei corretti stili di vita. Sarà questo l’obiettivo del Lions Day 2023 di Piacenza. Organizzato in tutta Italia nella giornata di domenica, nella nostra città il fulcro della manifestazione sarà piazza Cavalli, evento a cura dei Lions Club International e Distretto 108IB3 in collaborazione con il Comune di Piacenza e con la partecipazione di Croce Rossa, Touring Club Italiano, Panathlon e Fai.

Si parte alle 8.30.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà