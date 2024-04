Salute e prevenzione, e sport e inclusione: Lions Day 2024 in piazza Cavalli

Anche i dieci gruppi della sezione piacentina del Lions Club, e il Leo Club di Rivalta e Piacenza, hanno partecipato alle celebrazioni internazionali del Lions Day 2024: domenica scorsa in piazza Cavalli, i soci dei club del territorio erano presenti con stand informativi e attività gratuite aperte al pubblico.

I TEMI DELL’EDIZIONE 2024 DEL LIONS DAY

Due i temi principali dell’edizione di quest’anno: salute e prevenzione, e sport e inclusione.

SCREENING GRATUITI

Durante l’evento, vari sono stati gli screening gratuiti che il club piacentino ha proposto ai cittadini: da quelli di controllo della glicemia, della pressione arteriosa e della saturazione ematica, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Piacenza, ai test spirometrici e audiometrici realizzati insieme agli screening oftalmologici per la vista. Inoltre era presente una postazione per il primo soccorso cardiorespiratorio che ha mostrato l’utilizzo di un defibrillatore.

ATTIVITà SPORTIVE

Intanto il centro della piazza ha ospitato le iniziative delle diverse realtà sportive del territorio coordinate dalla sezione piacentina del Comitato paralimpico italiano, nell’ambito del progetto Sport Hability. Bambini e ragazzi hanno potuto partecipare a dimostrazioni di judo, di hand bike, di tennis da tavolo, di baskin, di scherma storica e scherma per ipovedenti, oltre a sessioni di calcetto.

Sotto i portici di Palazzo Gotico, una piccola mostra ha illustrato gli eventi e i principali service offerti dai club piacentini nel corso degli anni.