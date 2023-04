Stamattina la cerimonia in memoria del capitano scozzese Mackenzie

Il consigliere Salvatore Scafuto ha rappresentato il Comune di Piacenza stamattina al Sacrario dei Caduti, alla cerimonia di deposizione di una composizione floreale da parte di una delegazione scozzese in omaggio e in memoria di Archibald Donald Mackenzie, capitano dell’esercito britannico durante la Seconda guerra mondiale in forza al 2° battaglione dei Queen’s Own Cameron Highlanders. Fatto prigioniero in Libia nel giugno del 1942, condotto e custodito nel centro d’internamento per ufficiali britannici di Veano (comune di Rivergaro) e tornato libero il 9 settembre 1943, si era in seguito unito ai partigiani piacentini operanti in Val Nure, diventandone uno dei comandanti con il nome di Capitano Mack. Protagonista della liberazione di Ponte dell’Olio, aveva poi perso la vita in uno scontro a fuoco con una squadra di militi fascista il 6 ottobre 1944 presso Albarola. Il gruppo di suoi connazionali, tra i quali alcuni cugini, è giunto a Piacenza per onorare la memoria del Capitano Mackenzie secondo gli usi della cultura scozzese avanti il sacrario della città di Piacenza, che ricorda fra l’altro i caduti della Guerra di Liberazione 1943-1945. Accanto a loro erano presenti, per l’Anpi il presidente provinciale Romano Repetti e la presidente cittadina Giulia Piroli, nonché Andrea Losi, presidente del Museo della Resistenza piacentina di Sperongia di Morfasso.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà