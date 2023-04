Volo di 40 metri dopo il tremendo incidente con un’auto: muore motociclista

Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 15 aprile, lungo la strada Provinciale 28 tra Caratta e Rivergaro, all’altezza dell’incrocio per Ottavello. Un motociclista che proveniva da Rivergaro ha perso la vita dopo lo scontro con una vettura che proveniva dalla direzione opposta: l’uomo è stato sbalzato per oltre 40 metri ed è atterrato in un campo a lato della carreggiata. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Rivergaro, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi ed avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tenendo schianto.

