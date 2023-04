Incidenti in mattinata a Cerignale e Roncaglia, due feriti in ospedale

Incidente questa mattina a Roncaglia dove, per cause da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista traportato in ospedale dall’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Un altro incidente si è registrato a Cerignale in Alta Val Trebbia dove un motociclista è caduto ed è rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Piacenza.