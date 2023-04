Bettola, festa della ripartenza per gli Alpini. Sede intitolata a Falliva

È stata una giornata di ricordo, di beneficenza e di ripartenza per il gruppo alpini di Bettola che ieri ha vissuto in grande la sua festa sociale tornando ad organizzare il raduno annuale. La pandemia, infatti, come ha ricordato l’attuale capogruppo Sergio Caresi, “ha impedito di svolgere la Festa Granda che era stata assegnata al nostro gruppo e ha “mandato avanti” il nostro capogruppo storico Giancarlo Carini. Per noi è una ripartenza”. Sono tornati a radunarsi e lo hanno fatto inaugurando il nuovo gagliardetto di gruppo, tenuto a battesimo da Simonetta Carini, figlia del compianto capogruppo, e dedicando la propria sede ad un amico alpino che tanto ha fatto per le penne nere di Bettola, Angelo Falliva.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’