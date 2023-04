Urla e minacce in casa, arriva la polizia. Coppia denunciata per ubriachezza molesta

Coppia ubriaca scatena una furibonda lite in casa e per calmare i due è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

E’ accaduto sabato sera a San Lazzaro. I litiganti, una coppia di italiani, dopo aver abusato di bevande alcoliche, hanno incominciato ad insultarsi e a minacciarsi. Le grida dei due hanno finito per impensierire i vicini di casa che hanno telefonato al 113. Gli agenti arrivati durante l’alterco, non senza fatica hanno condotto la coppia in questura. I due sono stati denunciati per ubriachezza molesta.