Fiera dell’Angelo sotto la lente dei carabinieri: sanzioni per ubriachezza molesta

Durante la fiera dell’Angelo di Borgonovo importante dispiegamento di forze dei carabinieri della Compagnia di Piacenza. Il bilancio della due giorni di fiera, si è concluso con la sanzione a due stranieri per ubriachezza, due automobilisti denunciati per guida in stata di ebbrezza a cui gli è stata ritirata anche la patente di guida, un intervento per la ricerca di un bimbo che si era smarrito e un sopralluogo per il danneggiamento di due autovetture.

Nel pomeriggio del 9 aprile, verso le 17, la pattuglia dei carabinieri di servizio sulla fiera è stata avvicinata da una madre che allarmata ha segnalato di aver perso di vista il figlio 11enne e di non saper più dove trovarlo. I militari hanno subito allertato tutte le forze dell’ordine presenti sulla fiera e fortunatamente, circa mezz’ora dopo, personale della polizia locale ha ritrovato il minore che è stato riaffidato alla madre. Lo stesso giorno, intorno alle 23.00, nella centralissima piazza Garibaldi, un equipaggio della Radiomobile di Piacenza è dovuto accorrere perché due uomini per il loro stato di ubriachezza stavano creando notevole disturbo ad altri avventori presenti dinanzi ad un bar. I militari hanno fermato e identificato due stranieri di 36 e 24 anni che sono stati sanzionati per ubriachezza molesta.

A Pasquetta, invece, poco prima di mezzogiorno, una signora che aveva lasciato la sua autovettura in sosta in via Montanara per recarsi in fiera ha chiesto l’intervento dei carabinieri perché ignoti avevano infranto un vetro della sua auto per cercare di rubare qualcosa. I militari giunti sul luogo hanno appurato che oltre alla vettura della signora anche altra vettura parcheggiata a fianco era stata danneggiata. Dai primi accertamenti sembrerebbe che non era stato asportato nulla. Tra le 16.30 e le 17.00, lungo la strada per Sarmato, un equipaggio della Radiomobile, durante un posto di controllo ha fermato due automobilisti di 31 e 43 anni, a bordo di una Porsche Boxter e di una Bmw serie 5, che dopo essere stati sottoposti a controllo con etilometro sono risultati avere un tasso alcolemico oltre il limite consentito. Gli è stata subito ritirata la patente di guida e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.