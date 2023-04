Ritrovato bimbo e multato un abusivo: forze dell’ordine in azione alla Fiera dell’Angelo

Grande impegno di forze dell’ordine, addetti alla sicurezza, operatori del soccorso e vigili del fuoco per la tradizionale Fiera dell’angelo di Borgonovo. Un bambino di 11 anni residente a Piacenza è stato recuperato dal comandante della polizia locale Riccardo Marchesi dopo che si era allontanato dai suoi genitori. Lotta anche agli abusivi, vera piaga della fiera: un ambulante irregolare, che ha tentato di esporre in via Roma fuori dagli spazi consentiti, è stato sanzionato con mille euro di multa e poi allontanato. Decine le rimozioni di veicoli in sosta selvaggia.

