È una Fiera dell’Angelo da record quella che stamattina ha aperto i battenti a Borgonovo.

Baciato da uno splendido sole, lo storico appuntamento, dopo l’edizione con il freno a mano tirato dello scorso anno causa Covid, ha girato subito a pieno regime e non tradisce le aspettative.

Una dei settori più gettonati è quello legato alle biodiversità, con oltre trenta razze di ovini, caprini, bovini, galli e galline nel fossato della Rocca.

E poi ovviamente i luna park, presi d’assalto da centinaia di giovanissimi.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Borgonovo e presidente della Provincia Monica Patelli, con la vicepresidente della Provincia Patrizia Calza e il sindaco dei ragazzi di Borgonovo Pietro Groppi. “Grazie a tutte le persone che si sono impegnate per la buona riuscita di questo evento, fondamentale per la nostra comunità: questa è davvero la festa di tutti”, ha detto Patelli percorrendo le vie del paese invase da centinaia di bancarelle.

