Al parcheggio della stazione colpisce ancora il ladro specializzato nelle Panda

Un topo d’auto specializzato nello scassinare pare con grande facilità le Fiat Panda da mesi imperversa nel parcheggio di viale Sant’Ambrogio.

L’abile ladro sarebbe riuscito a forzare la serratura di un centinaio di queste auto, probabilmente con un semplice cacciavite: “È capitato a me ad altri quattro con lo stesso modello – racconta Roberto Civardi, che lavora come pendolare e prende il treno tutte le mattine – evidentemente c’è un ladro che si è specializzato nello scassinare le Panda: sono nel posteggio di di viale Sant’Ambrogio se ne contano un centinaio che presentano un piccolo foro sopra la maniglia lato guidatore. Lui è certo molto bravo, provoca un danno minimo e porta via che trova sui sedili”.

Civardi si è rivolto a Libertà per chiedere più sicurezza. “È mai possibile che un lavoratore pendolare parta alla mattina presto, torni la sera e trovi anche la vettura svaligiata? Ma ci sono i controlli?”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà