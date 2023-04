Ufficio pass Ztl, Zanardi: “Ancora disagi. Garantire un servizio efficiente”

Le criticità relative all’Ufficio Pass ZTL sono di nuovo al centro di una nota del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gloria Zanardi. “Ho già presentato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione di verificare la situazione presso l’Ufficio Pass ZTL e se intende attivarsi, anche presso il gestore del servizio, al fine di eliminare i disagi che molti cittadini mi hanno segnalato; tuttavia quotidianamente si riscontrato ulteriori problemi e pare che non si ponga rimedio”.

Zanardi evidenzia: “Vero che, a seguito della mia segnalazione, è stata inserita la necessità di prendere appuntamento sulla pagina dedicata del sito internet del Comune (è già qualcosa), ma è, altresì, vero che sembra una “mission impossible” potere avere un contatto telefonico con l’ufficio a causa del sovrannumero di telefonate – prosegue – questo ulteriore problema si aggiunge agli altri già segnalati e, in particolare, all’enorme disagio nel dovere recarsi presso la sede di via Rio Farnese, che dista almeno 5 km dal centro storico, per chiedere il rilascio del pass per accedere alla ZTL, peraltro con una comunicazione all’utenza sul punto alquanto scarsa (soprattutto per chi viene da altre città)”.

L’esponente di Fratelli d’Italia evidenzia nuovamente che “è necessario garantire ai cittadini un servizio efficiente occorre verificare che la gestione del medesimo sia rispondente alle esigenze della collettività che richiedono il rilascio del pass anche per esigenze lavorative e di necessità”