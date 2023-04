Lavori al ponte di Castelvetro, il sindaco: “Sono necessari aiuti al commercio”

“Anche se è stata scongiurata la chiusura completa del ponte, serviranno comunque dei ristori per le attività commerciali che saranno danneggiate dai lavori: per questo abbiamo già chiesto alla Regione di provvedere in merito”.

La richiesta è arrivata dal sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla che nell’ultima assemblea dei sindaci in Provincia ha espresso soddisfazione per l’iter relativo alla manutenzione straordinaria del ponte sul Po della Padana Inferiore tra Castelvetro e Cremona, prevista nel 2024 e di cui sono stati appena garantiti oltre sette milioni di euro per la sua realizzazione, grazie ad un apposito finanziamento.

I lavori, si sa, sono destinati a creare pesanti disagi. “È un’infrastruttura strategica e ringraziamo la Provincia per aver recepito le nostre richieste” ha detto Quintavalla in aula. “Aver evitato la chiusura completa del traffico in favore di una senso di marcia alternato sarà utilissimo per ridurre i disagi. A questo si aggiungerà la possibilità di percorrere gratuitamente, in alternativa, l’autostrada tra Castelvetro e Cremona e la Regione dovrebbe garantire un maggior numero di treni a collegamento delle due sponde. Anche la richiesta di mantenere aperta la pista ciclabile sul ponte è stata soddisfatta e contribuirà a mitigare la situazione. Resta aperta invece la partita sul sostegno al settore commerciale che, inevitabilmente, sarà penalizzato dalla chiusura del ponte. Per questo abbiamo già avanzato richieste a Bologna”.