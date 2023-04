“Adotta una via” intitolata a personaggi della Resistenza. L’idea di Anpi per il 25 aprile

“Adotta una via”. È questo l’invito che la sezione cittadina dell’Anpi “Medina Barbattini” ha lanciato ai piacentini in vista del 25 aprile. “Adottare una via nel concreto significa renderle omaggio attraverso la deposizione di un fiore – fanno sapere dalla sezione che è guidata da Giulia Piroli – come Anpi abbiamo segnalato tutte le strade intitolate a personaggi o episodi della Resistenza: i cittadini sono stati invitati a sceglierne una e domani, sabato, e domenica ritireranno i fiori che dovranno essere apposti sui cartelli delle vie”. Dall’Anpi fanno sapere che sarà possibile ritirare i mazzetti di fiori domani, sabato, e domenica dal fiorista “Centro fiorito” al centro commerciale Farnesiana. La deposizione verrà fatta nelle stesse giornate o al più tardi lunedì, ma non solo: ogni partecipante infatti è invitato a scattare una fotografia e condividerla sui social della sezione Anpi “Medina Barbattini”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà