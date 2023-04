Borgonovo, verso la Casa di comunità. Riqualificazione del parco dell’ex-ospedale

La Casa della comunità di Borgonovo acquista concretezza. In auditorium a Borgonovo sono state presentate le proposte, elaborate dai gruppi di lavoro, per ripensare l’attuale Casa della salute di Borgonovo (ex ospedale) in Casa della comunità. Tra le prime idee che sono state accolte dall’Ausl, che si è detta disposta a collaborare alla loro realizzazione, una riguarda la riqualifica del parco che circonda l’ex ospedale (quasi inutilizzato) per farne un parco della salute.

“Un punto di ritrovo e di ascolto, con panche, tavoli, distributori del latte, gazebo, giochi da tavolo, libri, spazi dove organizzare cineforum e feste per l’incontro con i nuovi cittadini” è stato spiegato. Su questo l’Ausl ha dato disponibilità, già entro l’autunno, a potenziare l’illuminazione del parco, creare allacci per luce e acqua, estendere il wi-fi, sistemare panchine e tavoli. Un eventuale parco giochi o percorso fitness potrebbero trovare casa nell’area verde dietro la palazzina rosa.