Furioso incendio in un edificio a Rottofreno, tetto distrutto. Nessun ferito

Un furioso incendio è scoppiato nella tarda serata di giovedì 20 aprile in un edificio di Rottofreno in via Castello Chiapponi, nella zona oltre il passaggio a livello. Le fiamme si sono estese al tetto e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco co autobotti e autoscala, impegnate fino a notte fonda per domare il rogo e coadiuvate anche di una squadra di colleghi giunti da Pavia. Una delle ipotesi scatenanti del rogo è il surriscaldamento della canna fumaria. Nell’edificio abitano due famiglie, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Ingenti i danni provocati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

