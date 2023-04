Figli, nipoti e il sindaco per i cento anni di Antonio Marzaroli. “Mi piace la vita!”

Cent’anni di gioia di vivere. Si riassume così, il compleanno festeggiato da Antonio Marzaroli giovedì 20 aprile, nell’abbraccio dei suoi familiari e con l’augurio del sindaco Katia Tarasconi, che non ha voluto mancare all’appuntamento, accogliendo l’invito per questa occasione speciale.

“Mi fa molto piacere – sottolinea il sindaco – aver potuto condividere un traguardo così importante per un nostro concittadino e per i suoi cari, anche perché da incontri come questo si traggono sempre insegnamenti di grande umanità e saggezza”.

Attorniato dai figli Tiziana e Franco, dal genero Davide Tagliafichi, dai nipoti Marcella Martino e Federico Marzaroli, Antonio ha potuto mostrare al primo cittadino, che gli ha fatto dono del volume “Piacenza vista dall’alto”, il libro scritto a sei mani con la figlia e la nipote nei lunghi mesi del lockdown. Pagine di memoria e ricordi, aneddoti e insegnamenti, sacrifici e la ricerca perseverante di costruire il proprio futuro e quello della sua famiglia; con una conclusione a cui lui tiene molto: “Si chiama grinta? Si chiama forza di volontà? Si chiama spirito di sopravvivenza? Si chiami come vuole! Per me è semplicemente vita che scorre… e la risposta è una sola: a me piace la vita!”.

Fedele al titolo del libro, “Io sono nato fortunato”, per il suo compleanno non ha desiderato alcun regalo, ma contributi da devolvere alle persone in condizioni di difficoltà economica.