Tragedia a Missano di Bettola: 32enne perde la vita schiacciato da un tronco

Tragedia nel comune di Bettola, nella frazione Missano, dove nel primo pomeriggio di oggi un 32enne ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un grosso tronco. L’uomo, stando alle prime informazioni raccolte, era impegnato in alcune operazioni di potatura quando – per cause ancora da accertare – è avvenuto il drammatico incidente. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso: sul posto è arrivata l’eliambulanza da Parma, con i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ai carabinieri il compito di ricostruire l’accaduto.

