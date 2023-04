A Vicobarone scoperta la targa in ricordo di Primino Simonetta, ucciso dai fascisti

Una lapide in marmo ricorda, a Vicobarone di Ziano, Primino Simonetta morto dopo uno scontro a fuoco con i fascisti il 7 agosto del 1921. Nel punto esatto in cui il giovane venne colpito l’Anpi di Borgonovo e Ziano, in collaborazione con il Comune, ha riposizionato una lastra di marmo che ricorda il suo sacrificio. Al sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli il compito di ricordare “il valore della Resistenza a difesa della democrazia. Il che – ha aggiunto – oggi equivale alla difesa dell’Ucraina”.

“Se oggi beneficiamo della libertà di espressione e della democrazia – ha detto il segretario dell’Anpi Gabriele Scapucciati – lo dobbiamo anche al coraggio di Primino e di quelli che come lui caddero piuttosto che piegarsi alla violenza fascista”. La rievocazione di quei difficili e controversi anni è stata affidata allo studioso di storia locale Paolo Brega il quale ha ricordato “le gravi tensioni presenti in quell’epoca in Valtidone, dove la lotta politica era dominata dalle violenze fasciste nei confronti degli oppositori”.