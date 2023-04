Due misteri in 24 ore, cadavere in Trebbia dopo quello di San Polo. Indagini

Un altro morto senza nome, ritrovato a meno di 24 ore da quello di sabato pomeriggio in un canale a San Polo di Podenzano. La scoperta ieri verso le 13 in Trebbia, alla Berlina di Bobbio: un canoista che stava scendendo lungo il fiume ha visto il corpo di un uomo. Niente documenti o altri elementi che possano far risalire all’identità. Addosso vestiti forse da operaio. Il corpo sarebbe rimasto in acqua diverse settimane. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Bobbio. Intanto, ancora nessuna novità anche per il cadavere dello sconosciuto trovato nelle campagne di San Polo. I carabinieri hanno perlustrato palmo a palmo tutta la zona, per riuscire a trovare qualche cosa che possa aiutarli nell’identificazione.

