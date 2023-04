Cadavere in Trebbia, eseguita l’autopsia per capire l’identità e le cause della morte

È stata effettuata nella giornata di oggi l’autopsia sul corpo dell’uomo ritrovato senza vita nel pomeriggio di domenica alla Berlina di Bobbio. Ad effettuare l’esame all’Istituto di medicina legale di Pavia è stato il dottor Luca Tajana. C’è grande attesa sull’esito dell’autopsia perché potrebbe aiutare la Procura e i carabinieri a capire di più sulle cause della morte dell’uomo ma anche sulla possibile identità.

A causa dell’assenza di documenti e del cattivo stato di conservazione del corpo (tale da non consentire neanche il recupero delle impronte digitali) finora non è stato possibile dare un nome e un cognome ai poveri resti. Il corpo era stato ritrovato domenica da un canoista lungo il Trebbia, che aveva notato un ammasso di vestiti incastrati tra alcune rocce. Solo dopo essersi avvicinato, aveva scoperto con orrore che si trattava di un corpo umano in avanzato stato di decomposizione: si suppone che sia rimasto in acqua almeno un mese.

Non è stata ancora fissata, invece, l’autopsia per il cadavere che era stato rinvenuto qualche ora prima in un campo a San Polo.