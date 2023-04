Industriando, questa sera la Polenghi si racconta tra qualità e famiglia

L’azienda fondata da Giancarlo Polenghi e oggi guidata dal figlio Marco confeziona succo di limone e derivati da circa 50 anni.

Stasera su Telelibertà, Industriando racconterà la storia del Gruppo Polenghi, a partire dall’intuizione di Giancarlo Polenghi e della moglie Luisa Rancati. Intravedendo il potenziale del succo di limone, in grado di garantire le proprietà benefiche del frutto e allungarne sensibilmente la conservazione. I coniugi cominciarono così a importare succo di limone dalla Sicilia, confezionandolo a San Rocco al Porto e dando il via alla storia di Polenghi, che prosegue tutt’ora. L’azienda oggi esporta in oltre 70 Paesi, servendo i maggiori 20 retailers mondiali.

La trasmissione mostrerà i vari passaggi del processo produttivo direttamente dall’interno dello stabilimento, dove vengono realizzati i tipici contenitori di colore giallo dell’azienda e il prodotto viene confezionato, diretto verso mercati di tutto il mondo. Non solo: Industriando ha avuto la possibilità di visitare il limoneto sperimentale che la famiglia Polenghi ha realizzato sulle colline di Travo. Un luogo in cui, insieme ad agronomi esperti, l’azienda sta verificando la fattibilità di coltivare diverse varietà di limone nel piacentino: la scommessa è che, con il cambiamento climatico in atto, la Valtrebbia possa diventare un luogo adatto a far crescere l’agrume tradizionalmente limitato all’area mediterranea. Un obiettivo ambizioso, che però dà l’idea di quanto l’azienda continui a investire guardando nel futuro.

L’appuntamento è per stasera alle 20:05 su Telelibertà (dopo il TGL). La puntata, così come tutte le precedenti della trasmissione, potrà essere vista sul portale on-demand di Telelibertà, al sito “www.teleliberta.tv”