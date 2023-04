Il bike sharing a Piacenza è un flop. Il Comune cerca un nuovo gestore

Lo attestano i dati sconfortanti sul noleggio delle biciclette: dopo cinque anni di sperimentazione il servizio di bike sharing in città – denominato MiMuovo – si è rivelato se non un fiasco, quasi: in ogni caso poco efficace e poco attrattivo. Colpa della striminzita offerta di mezzi – solo bici classiche, in gergo dette “muscolari” – e della scarsa capillarità dei punti di prelievo-riconsegna. Una bocciatura che ha indotto l’amministrazione comunale a studiare una rivoluzione del servizio che risponda meglio alle esigenze dei piacentini e, perché no, anche dei turisti.

Essendo imminente la scadenza del servizio, a giorni il Comune pubblicherà l’avviso per la ricerca di un nuovo gestore (o al massimo due) che avrà l’onere di migliorarlo a partire dalla flotta e dalla capacità tecnologica. Tradotto: tutto via app. La decisione di invertire la rotta è stata presa ieri in giunta.

