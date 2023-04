“Qui c’è il futuro”: 25mila euro di materiale per il laboratorio svuotato dai ladri

Promessa mantenuta. Questa mattina il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri insieme al direttore Luca Groppi hanno partecipato all’inaugurazione delle nuove attrezzature donate al laboratorio di meccanica del Polo Mattei di Fiorenzuola in seguito al furto subito lo scorso dicembre. Rabbia e rassegnazione aleggiavano tra le aule e i corridoi del polo scolastico Mattei. Studenti e insegnanti furono infatti vittime di un furto vile da parte di malviventi che entrarono da una finestra nel laboratorio di meccanica svuotandolo di tutto il materiale accumulato negli ultimi 15 anni. A distanza di poco tempo, quei sentimenti hanno lasciato spazio a gioia e gratitudine nei confronti di Confindustria che ha contribuito al riacquisto di computer, armadi e utensili dal valore di circa 20.000 euro, ma non solo: infatti è stata ampia e partecipata la macchina della solidarietà che si è attivata a favore degli studenti. “Tengo a ringraziare per l’estrema generosità Confindustria, il Rotary Club di Fiorenzuola, la ditta Walk Srl di Stefano Pastorelli e la Cisl – le parole della dirigente scolastica Rita Montesissa -. Grazie a loro i nostri studenti già dal mese di febbraio hanno potuto continuare a svolgere le attività di laboratorio, ma è tanta l’attenzione nei nostri confronti: durante l’anno sono state diverse le donazioni di libri e materiale scolastico da parte di aziende e privati cittadini che ringrazio di cuore”.

In totale, il valore del materiale consegnato al Mattei raggiunge quota 25.000 euro. “Dopo il trauma del furto, grazie alla sinergia tra privati, aziende e organizzazioni i ragazzi hanno potuto quasi da subito riprendere le attività – sottolinea il professore dell’Itis Stefano Virgigli -. In questo laboratorio gli studenti acquisiscono diverse conoscenze: dall’elettrotecnica base, alla pneumatica passando all’utilizzo dei robot, oltre che motoristica, macchine a controllo numerico e tutto ciò che concerne le attività svolte dalle aziende del territorio”. Gli studenti hanno organizzato un evento per ringraziare i benefattori e dimostrare quanto sia importante, per la loro formazione, il laboratorio di meccanica. “Per noi è stata una grande soddisfazione poter rispondere immediatamente a quella che era un’esigenza del polo Mattei – il commento di Rolleri -. Assolutamente fondamentale continuare a costruire una relazione sempre più stretta tra Confindustria e le scuole piacentine, perché è qui che si costruisce il futuro del nostro territorio”.