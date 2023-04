Gossolengo, il Tar respinge il ricorso della società che vuole ampliare la logistica

Si è concluso a favore del Comune di Gossolengo il primo “round” dello scontro legale tra l’amministrazione e la Società Agricola Gossolengo Srl, che aveva presentato il contestato ampliamento produttivo-logistico da 150mila metri quadrati sulla strada Regina: nella giornata di mercoledì il Tar di Parma ha respinto il ricorso presentato dal privato, che chiedeva un risarcimento di circa 700mila euro per i danni provocati dall’eccessivo allungamento dell’iter autorizzativo, dando invece ragione al Comune. Ma in futuro potrebbe arrivare dallo stesso privato un secondo più gravoso ricorso, questa volta sulla bocciatura del piano in consiglio comunale. L’oggetto del contendere – che ha visto contrapposta la Società a Comune e Provincia – erano stati i presunti ritardi dell’amministrazione comunale nella conclusione della pratica, avviata nel settembre 2021 e solo poche settimane fa arrivata a conclusione in consiglio comunale, il 3 aprile.

