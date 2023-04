L’ambasciatore kazako a Castel San Giovanni. Accolto da Confindustria e Confapi

Una delegazione del Kazakistan, guidata dall’ambasciatore Yerbolat Sembayev, ha visitato lo stabilimento Allied di Castel San Giovanni dove ha incontrato anche i presidenti di Confindustria e Confapi Piacenza. La visita in Val Tidone non è stata casuale. Allied, guidata dal presidente e amministratore delegato Valter Alberici, da oltre un decennio è presente in Kazakistan con un proprio stabilimento e la sua presenza, se maggiormente consolidata, può fare da apripista per altre realtà industriali piacentine.

“Noi ci siamo, siamo pronti e aperti, ma abbiamo bisogno del sostegno e dell’appoggio delle istituzioni locali” è stato, in estrema sintesi, il senso degli interventi che il padrone di casa, Alberici, il presidente di Confindustria Piacenza, Francesco Rolleri, e il presidente di Confapi Giacomo Ponginibbi hanno rivolto all’ambasciatore kazako. Ad accogliere la delegazione ospite di Allied anche il sindaco di Castello Lucia Fontana.